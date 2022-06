Borse oggi, Europa in positivo. Spread in calo a 234 punti

Economia

La prossima settimana le Banche centrali dovranno decidere sui tassi e come difendersi dall'inflazione. Pesa l’aumento del costo del denaro annunciato dalla Banca centrale europea. Ecco gli appuntamenti in calendario: dal Regno Unito alla Cina

