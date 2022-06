Si tratta di una detrazione Irpef del 19% per le spese - fino a un massimo di 1.000 euro - sostenute per iscrivere bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori, bande, cori e scuole di musica. Spetta ai nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi i 36mila euro. Per ottenere l’agevolazione basta compilare l’apposito modello in sede di dichiarazione dei redditi