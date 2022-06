6/10 ©IPA/Fotogramma

RIPORTO ESAME DI TEORIA - Per quanto riguarda il termine di 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su un nuovo foglio rosa, non viene considerato il periodo 31 gennaio 2020-31 marzo 2022: quindi chi ha il documento scaduto in questo periodo (con proroga al 29 giugno 2022), ha altri due mesi per chiedere il riporto dell’esame di teoria