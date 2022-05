Dal 25 maggio i rivenditori possono accedere al sito ecobonus.mise.gov.it, dedicato alle agevolazioni in vigore dal 16 maggio, e monitorare lo stato delle risorse a disposizione che ammontano a 650 milioni di euro per il 2022. Per le auto si va da una somma di 2mila euro per veicoli tradizionali a basso impatto fino a 5mila euro per quelli elettrici con rottamazione di un mezzo inferiore a Euro 5