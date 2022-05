Auto e moto, da oggi in vigore gli incentivi fino a 5mila euro

5/10 ©Ansa

Gli sconti sul prezzo delle auto oscillano da 2mila per i veicoli con motori tradizionali a basso impatto, fino a 5mila euro in caso di acquisto di una elettrica pura con rottamazione di un mezzo inferiore a Euro 5. Per sostenere gli incentivi Giorgetti ha voluto la creazione di un fondo automotive da 8,7 miliardi, che aiuterà anche la transizione delle imprese verso la mobilità elettrica evitando pesanti ripercussioni sull'occupazione