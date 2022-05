2/10 ©IPA/Fotogramma

“Io penso che sia maturo il tempo, e mi rivolgo a Laura Castelli, viceministro dell'Economia, per andare a rivedere l'Isee per il tema dell'assegno unico", ha detto nei giorni scorsi il segretario del Pd, Enrico Letta. “Se ci proviamo, dobbiamo farlo soprattutto affinché questa legislatura, che è stata così importante per la famiglia e i figli, non finisca con l'idea che è solo una cosa piccola. Invece no, è una cosa importante che ci mette alla pari degli altri Paesi europei”

Assegno unico: genitori separati, nuclei numerosi, figli maggiorenni. I chiarimenti Inps