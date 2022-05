4/13 ©IPA/Fotogramma

“A decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022 - si legge in una nota di Palazzo Chigi - le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure: benzina: 478,40 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo”

