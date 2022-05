3/10 ©IPA/Fotogramma

Intervistato dalla testata, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi Davide Lazzari ha detto che in base alle notizie a loro disposizione “il bonus è finalizzato a situazione di disagio e di malessere, non a malattie mentali in senso stretto, per questo si è pensato di non legarlo a una diagnosi"

Le dichiarazioni di Lazzari a Fanpage