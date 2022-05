1/11 ©IPA/Fotogramma

Prosegue il percorso verso la diffusione della banda ultralarga in Italia. È Infratel, società del Ministero dello Sviluppo economico che gestisce le operazioni, a parlare delle nuove misure in arrivo con una consultazione pubblica pubblicata sul proprio sito. Dai bonus per i condomini ai voucher per le famiglie italiane, senza limiti Isee: ecco cosa prevede il piano per la banda ultralarga

