Bonus centri estivi 2022, cosa sappiamo finora

5/10 ©IPA/Fotogramma

La Regione sottolinea anche che "come negli anni precedenti i contributi vengono concessi alle famiglie - anche affidatarie - composte da entrambi i genitori, o uno solo in caso di famiglie monogenitoriali, occupati e residenti in Emilia-Romagna". Possono avvalersi del bonus anche le famiglie dove uno o entrambi i genitori sono in cassa integrazione, mobilità, disoccupati purché abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva per il lavoro

Il comunicato della Regione