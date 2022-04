Credit Suisse, primo trimestre in rosso: perdita di 273 mln di euro

Sui conti della banca pensano la situazione di incertezza creata dalla guerra in Ucraina e gli accantomaneti per far fronte ai contenziosi iniziati con il fallimento della società finanziaria britannica Greensill. Il gruppo ha deciso una riorganizzazione del management, il cfo e il ceo lasciano

Primi tre mesi dell'anno in rosso per Credit Suisse, sui cui conti pesano le ricadute finanziarie della guerra in Ucraina e alcuni contenzioni. Le perdite legate all'invasione russa ammontano a 206 milioni di franchi svizzeri (200 milioni di euro) nel periodo da gennaio a marzo (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). A aggravare i conti anche la partecipazione nella piattaforma di fondi Allfunds, di cui Credit Suisse detiene l'8,6%, che ha portato un passivo 350 milioni di franchi. Di conseguenza, nei tre mesi la banca ha registrato una perdita netta di 273 milioni di franchi (circa 265 milioni di euro), leggermente superiore alla perdita di 252 milioni di franchi dell'anno precedente. Queste perdite sono state compensate dal rilascio di accantonamenti relativi al caso Archegos - per un totale di 170 milioni - e da guadagni immobiliari per 160 milioni di franchi. Più in generale, il fatturato della banca è diminuito nel primo trimestre del 42% su base annua a 4,4 miliardi di franchi.