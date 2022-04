Zelensky, l'appello al Fmi: "Ricostruiamo l'Ucraina"

Il confronto tra Ucraina e Fmi

"Ora abbiamo dei piani chiari e una visione delle prospettive” ha aggiunto ancora Zelensky. “Sono sicuro che la collaborazione fra il Fondo monetario internazionale e l’Ucraina continuerà a dare frutti". A parlare con soddisfazione del confronto avuto è stata anche Kristalina Georgieva, direttrice del Fmi: “Il continuo sostegno economico dei partner è essenziale per gettare le fondamenta per ricostruire una moderna e competitiva Ucraina”.

Banca Mondiale: Pil in frenata

Il conflitto in Ucraina e le conseguenti sanzioni hanno comunque un impatto sulla crescita economica del pianeta: la Banca Mondiale ha rivisto il Pil globale in aumento del 3,2%, una considerevole sforbiciata rispetto al +4,1% previsto a gennaio. Da allora però il quadro geopolitico ed economico è stato drasticamente alterato da una guerra che ha innescato una nuova crisi, andatasi a sommare all'emergenza Covid ancora in corso. Proprio per far fronte alle crisi in atto, la Banca Mondiale si è impegnata a sbloccare 170 miliardi di dollari, una cifra superiore ai 157 miliardi messi in campo solo per il coronavirus.