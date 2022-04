1/10 ©IPA/Fotogramma

Tra le varie agevolazioni delle quali può usufruire chi possiede un immobile, c'è anche il cosiddetto bonus facciate, ovvero una detrazione d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, a condizione di rispettare alcuni requisiti. Chi ne ha diritto, può optare in alternativa per lo sconto in fattura o la cessione del credito

