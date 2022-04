3/10 ©Ansa

L'orientamento a sostenere la proroga per i dipendenti pubblici fragili è stato espresso dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Come indicato nel decreto interministeriale di febbraio scorso, sono fragili i lavoratori affetti da patologie gravi, e per questo più a rischio in caso di contagio Covid

Fatturazione elettronica anche per i forfettari: tutto quello che c'è da sapere