Come spiega Il Sole 24 Ore, il governo sta già lavorando su questi fronti e già venerdì 22 aprile potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri un altro decreto con gli aiuti all’economia, comprese misure per contrastare il caro carburanti

Bonus benzina da 200 euro per i dipendenti: come funziona e come fare per averlo