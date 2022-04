Si tratta di un voucher che serve a coprire i costi sostenuti per il “conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci”. È rivolto agli under 35 ed è pari all'80% della spesa sostenuta, in misura non superiore a 2.500 euro