Borse, Milano apre in positivo. Vola il pezzo del gas in Europa

Dopo la presa di posizione di Putin che pretende pagamenti delle forniture in rubli, schizza la quotazione del gas. Petrolio: Wti sotto 100 dollari, Brent a quota 103 dollari. Piazza Affari apre in lieve rialzo. Borse asiatiche contrastate

La Borsa di Milano apre in positivo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,13% a 25.054 punti. Intanto vola il prezzo del gas in Europa con la posizione di Vladimir Putin sul pagamento delle forniture in rubli mentre la guerra in Ucraina prosegue senza sosta ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ). In avvio le quotazioni ad Amsterdam segnano un balzo a 132 euro al Mwh, in rialzo del 4,8% rispetto alla chiusura di ieri. A Londra il prezzo sale a 305 penny al Mmbtu, in aumento dell'1,9%.

Petrolio: Wti sotto 100 dollari in avvio a quota 98,99

Petrolio in calo in avvio di giornata: il Wti è trattato a 98,99 dollari al barile (-1,29%), mentre il Brent è a 103,72 dollari al barile in calo dello 0,95%. Oro stabile in avvio di contrattazioni: il metallo prezioso passa di mano per il contratto spot a 1.936,30 dollari l'oncia pari al -0,06%.

Borse asiatiche contrastate

Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che vedono un rallentamento dell'economia globale a causa della guerra in Ucraina. Sui mercati pesano anche le nuove misure restrittive per contenere l'aumento dei contagi da coronavirus. Pesa anche l'andamento del prezzo delle materie prime. Chiusura in calo per Tokyo (-0,56%). Sul fronte valutario lo yen prosegue la fase di rivalutazione sul dollaro dai minimi in 7 anni, trattando a 122,38, e a sull'euro 135,34. A contrattazioni ancora in corso in calo Hong Kong e Seul (-0,6%) mentre sono in positivo Shanghai (+0,8%), Shenzhen (+0,48) e Mumbai (+0,40%).