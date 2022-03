Expo Dubai, il Forum italiano dell'export arriva negli Emirati

L'Esposizione universale, rimandata di un anno a causa della pandemia, ha fatto registrare ottimi numeri. A dieci giorni dalla fine sono stati quasi 20 milioni i visitatori. Tra gli eventi, lunedì 21 marzo, si tiene l'incontro tra le delegazioni di imprenditori italiani e degli Emirati Arabi. Il presidente del Forum Lorenzo Zurino a Sky TG24: "Mai come in questo contesto il commercio verso l'estero deve lavorare insieme alla diplomazia politica" ascolta articolo Condividi

Oltre 19 milioni di visitatori in presenza a pochi giorni dalla fine, 180 milioni i tour virtuali. Sono i numeri – aggiornati al 15 marzo - di Expo Dubai 2020, in chiusura il prossimo 31 marzo. Al via dal 1°ottobre dello scorso anno, è la prima volta che l’Esposizione si tiene in un Paese arabo e in generale nell’area Me.Na.Sa (Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale). Rimandata di un anno a causa della pandemia da Covid-19, l’edizione ha retto bene le aspettative, nonostante sullo sfondo siano rimaste non solo l’emergenza sanitaria ma anche, da fine febbraio, la guerra in Ucraina.

Esportazioni e diplomazia vedi anche Mahmood a Dubai: la dichiarazione per l'Ucraina dall'Expo. VIDEO Il conflitto coinvolge direttamente il mondo di Expo, dove per natura si ritrovano quasi tutti i Paesi del mondo – 192 per questa edizione – per promuovere le proprie competenze e stringere rapporti in primo luogo commerciali. “Riteniamo che il commercio all’estero sia una delle chiavi di volta nel contesto di guerra in cui viviamo. Dove ci sono Stati che operano all’estero si creano valori che nessuno è disposto a perdere: mai come adesso la diplomazia commerciale deve andare insieme alla diplomazia politica”, dice a Sky TG24 Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export che oggi, 21 marzo, fa tappa a Dubai in occasione di Expo.

Il Forum Italiano dell’Export all’Expo di Dubai vedi anche Roberto Bolle abbraccia la ballerina ucraina Iana Salenko a Expo Dubai Il Forum Italiano dell’Export si propone come occasione di confronto sul valore del Made in Italy tra i più importanti attori nel panorama imprenditoriale e istituzionale, sia all’Italia che all’estero. Nato nel 2018, ogni anno organizza gli Stati generali dell’export, lavorando con partner di diverse regioni italiane. Vinto un bando della Regione Campania, atterra adesso a Dubai, dove è ospite dell’imprenditore Rashid Al Habtoor. L’obiettivo è creare rapporti tra le aziende italiane e quelle degli Emirati, mettendo a confronto delegazioni dei due Paesi. L’incontro, a cui sarà presente anche il ministro delle Finanze degli Emirati Sheikh Maktoum bin Mohammed, vedrà la partecipazione di aziende come Magaldi, Rigenera, 303, Benetton, Zoppas e Shedir Pharma. Tre i macrotemi delle sedute in programma: automazione e innovazione, cibo e agricoltura, medicina e assistenza sanitaria. Zurino sottolinea come l’Expo sia soprattutto “un momento di importantissima semina”. Prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, “l’export italiano era in un momento felicissimo. Ci siamo ritrovati a dover parlare di ripartenza per via della guerra. Speriamo che l’Italia raccolga quello che ha seminato. Dove c’è talento, eleganza e bellezza c’è l’Italia, dobbiamo avere la capacità di raccontarci”.

Il Padiglione Italia vedi anche Expo Dubai 2020 al via, ecco com'è fatto il padiglione Italia L’Italia sta raccogliendo i suoi frutti da Expo in diversi ambiti. Il progetto per il Padiglione Italia - firmato dagli architetti Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e dalla società F&M Ingegneria - è stato premiato dalla rivista di architettura e design Exhibitor nell’ambito dei World Expo Awards, dove ha vinto nella categoria dei migliori elementi del percorso espositivo. Il riconoscimento è dovuto in particolare alla riproduzione, in grandezza naturale, del David di Michelangelo, posizionato al centro della struttura italiana. Lo scorso ottobre il Padiglione aveva già ottenuto un premio come miglior progetto imprenditoriale dell'anno ai Construction Week Awards negli Emirati Arabi Uniti.