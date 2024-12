Stellantis, piano per la produzione di auto in Italia. Cosa prevede

Introduzione

Dopo l’addio di Carlos Tavares, il capo per l’Europa del gruppo Stellantis, Jean-Philippe Imparato, delinea il progetto di rilancio del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. “L’Italia è il centro della strategia”, rassicura il manager in un’intervista a pochi giorni dal tavolo, in programma il 17 dicembre, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, i sindacati e l’associazione che riunisce le aziende della filiera (Anfia).