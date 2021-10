Expo Dubai 2021 al via, ecco com'è fatto il padiglione Italia

C'è tanta Italia a Dubai. L' Expo 2021 ha aperto i battenti, e tra i tanti padiglioni presenti - quelli di 192 Paesi - c'è anche quello dell'Italia, che celebra la sua bellezza, le sue idee e la creatività del nostro Paese. Non solo le tre F (Food, Fashion and Furniture), ma anche tanti altri settori manifatturieri, da quello energetico a quello aerospaziale. Progettato da Matteo Gatto, Carlo Ratti, Italo Rota e F&M Ingegneria, il padiglione Italia è tra i più belli esteticamente presenti a Dubai . Gli Emirati Arabi Uniti seono senz'altro un mercato fondamentale e con potenzialità a lungo termine per le aziende italiane. L'Expo di Dubai si estende per più di 400 ettari, il doppio di quello di Milano del 2015: per realizzarlo sono stati spesi 8 miliardi di dollari in infrastrutture.

Aziende e prodotti per promuovere il "made in Italy"

Sono oltre 50 le aziende italiane di tutte le dimensioni che hanno contribuito a costruire e far vivere il padiglione, costruito su 3.500 mq per 27 metri di altezza. La facciata è composta da due milioni di bottiglie di plastica riciclate e riutilizzate. Il padiglione Italia è un esempio di costruzione a impatto zero. In programma ci sono eventi e dibattiti su temi centrali che verranno affrontati durante i prossimi sei mesi, per tutta la durata dell'Expo. Il titolo scelto per presentare la struttura italiana è «La Bellezza unisce le Persone». Alle imprese si uniscono 70 istituzioni, 15 regioni e 30 università. All'interno del padiglione si trovano prodotti veri, già disponibili alla vendita o che lo saranno tra poco. Tutto in funzione della promozione del Made in Italy.