Borsa, Mosca riapre ma solo per i bond: in calo rendimenti

Dopo tre settimane di stop a causa dell'invasione dell'Ucraina, riprende l'attività della Piazza di Mosca. Da stamattina vengono trattati solamente i titoli di Stato federali russi mentre resterà ancora fermo il mercato azionario. Piazza Affari apre in lieve calo: il primo indice Ftse Mib cede lo 0,24% a 24.164 punti ascolta articolo Condividi

Riapre la Borsa di Mosca dopo tre settimane di stop a causa dell'invasione dell'Ucraina. Da stamattina vengono trattati solamente i titoli di Stato federali russi mentre resterà ancora fermo il mercato azionario. Le obbligazioni della Russia, secondo quanto riferisce Bloomberg, hanno ripreso le contrattazioni dopo che la banca centrale si è impegnata a comprare debito pubblico per aumentare la liquidità e aiutare a stabilizzare il sistema finanziario. Il rendimento del debito pubblico russo a 10 anni è in calo di 44 punti base all'11,84%. Avvio debole per le Borse europee. Piazza Affari apre in lieve calo: il primo indice Ftse Mib cede lo 0,24% a 24.164 punti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Europa apre debole approfondimento Ucraina, da Apple a Coca Cola: le aziende che lasciano la Russia In Europa l’attenzione degli investitori si concentra ancora sugli effetti della guerra in Ucraina, ma anche sull'andamento dei prezzi delle materie prime che incidono sull'andamento dell'inflazione. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è debole a 1,1050 a Londra. Avvio in terreno negativo per Parigi (-0,17%), Francoforte (-0,19%), Londra (+0,02%) e Madrid (+0,3%).

Asia chiude in calo Le Borse asiatiche, orfane di Tokyo chiusa per festività, archiviano deboli la prima seduta della settimana. Anche in questo caso, sui mercati pesano gli effetti della guerra in Ucraina da parte della Russia mentre resta alta l'attenzione per i timori di una nuova ondata di contagi da Covid-19.