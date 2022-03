3/11 ©Ansa

Diverso il discorso per le villette unifamiliari. In questo caso la detrazione è stata infatti confermata solo fino al 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Come ha di recente chiarito il Mef, non sono previste eccezioni per i casi di demolizione con ricostruzione

Superbonus al 110%: i chiarimenti del Mef per le villette unifamiliari