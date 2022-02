2/10 ©Ansa

I visti di conformità sono richiesti se i cittadini intendono utilizzare le agevolazioni statali sotto forma di sconto in fattura o cessione di credito, e non invece come detrazioni dirette. Non sono richiesti per interventi classificabili nella categoria dell’edilizia libera e per lavori che non superano il valore di 10mila euro

Bonus decontribuzione Sud Italia: quando scade e a chi spetta