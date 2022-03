Borse, Milano apre in calo: scende il prezzo del petrolio

Proseguono i negoziati sul conflitto in Ucraina, mentre i mercati asiatici risentono del timore di sanzioni per i rapporti fra Pechino e Mosca e della paura di una nuova ondata di Covid-19. Piazza Affari, dopo un avvio in flessione, peggiora ulteriormente. In calo anche Londra, Parigi e Francoforte ascolta articolo Condividi

Nell'ennesima giornata di negoziati per fermare la guerra in Ucraina, la Borsa di Milano apre in calo, poi peggiora ulteriormente e finisce col cedere l'1,53% con il Ftse Mib a 23.075 punti. La paura che i lockdown in Cina possano impattare sulla domanda del più grande importatore al mondo di petrolio hanno fatto scivolare il greggio sotto quota 100 dollari al barile (-5,8% a 97 dollari il Wti e -5,8% a 100,7 dollari il Brent), calo che incorpora anche le flebili speranze di progressi nei negoziati per un cessate il fuoco in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - I VIDEO DI SKY TG24).

Le Borse europee vedi anche L'allarme di Confcommercio: rischio rincari del 160% nel terziario Avvio in calo per le principali Borse europee, che scontano le tensioni legate alla guerra in Ucraina, l'attesa stretta monetaria da parte della Fed e la recrudescenza dell'epidemia di Covid-19 in Cina. A Londra l'indice Ftse 100 ha avviato le contrattazioni in calo dell'1,2% a 7.107 punti, a Parigi il Cac 40 cede l'1,18% a 6.294 punti mentre a Francoforte il Dax arretra dell'1,15% a 13.768 punti.

Le Borse asiatiche leggi anche Ucraina, a Sky TG24 l'appello di un italiano bloccato a Kherson. VIDEO La Borsa di Tokyo termina la seduta all'insegna della cautela, in attesa della riunione della Federal Reserve americana, mentre vanno avanti senza esito gli incontri diplomatici di alto livello per un possibile accordo su una tregua nel conflitto in Ucraina. L'indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,15%, a quota 25.346,48, con un guadagno di 58 punti. Sul fronte valutario prosegue la fase di indebolimento dello yen sul dollaro, attualmente ai massimi in 5 anni, a un valore di 118,30, e a un livello di 129,50 sull'euro. Le Borse cinesi affondano con il timore di una nuova ondata di Covid-19 e di sanzioni da parte di Stati Uniti ed Europa a causa dei legami tra Cina e Russia, e chiudono ai minimi intraday: l'indice Composite di Shanghai chiude a -4,95%, a 3.063,97 punti, mentre quello di Shenzhen cede il 4,56%, a quota 2.013,37. Hong Kong, che ieri era piombata ai minimi dal 2016, cede il 5,72% (a 18.415,08 punti). Seul e Sydney limitano i cali, rispettivamente, allo 0,9% e allo 0,7%.