Busta paga, ecco come cambia a marzo

1/10 ©IPA/Fotogramma

La busta paga di milioni di italiani - oltre 22 secondo le stime - sta per cambiare. Le modifiche sono il risultato dell'applicazione della riforma fiscale e dell'introduzione dell'assegno unico universale e, secondo la testata specializzata in questioni legali 'La legge per tutti', segneranno l'inizio di una "nuova era" per gli stipendi dei lavoratori dipendenti

GUARDA IL VIDEO: Chi risparmierà più sull'Irpef grazie alla manovra 2022?