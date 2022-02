12/13 ©Ansa

Per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non valgono i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di Green pass, perché le detrazioni “vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente”. Sono compresi festivi, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi, non lo sono i giorni per cui non spetta alcun reddito (ad esempio, assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni)