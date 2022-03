9/10 ©IPA/Fotogramma

"Importante la firma del nuovo Ccnl dell'edilizia che punta sulla qualità, formazione e una maggiore sicurezza per i lavoratori, oltre a incentivi per favorire l'occupazione dei giovani. Positivo l'aumento retributivo e l'impegno comune per la realizzazione delle opere del Pnrr", ha scritto su Twitter il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra