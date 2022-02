Pnrr 2022: i bandi aperti per le imprese e quando scadono

Il 2022 è un anno cruciale per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: insieme alle riforme necessarie per ricevere i fondi del Next Generation EU, arrivano anche molti bandi rivolti alle piccole e medie imprese finanziati proprio tramite le risorse del Piano. Ecco un elenco di quelli attualmente aperti per i liberi professionisti e le imprese - che sono consultabili sul sito ItaliaDomani - divisi per la missione a cui fanno riferimento. (LO SPECIALE SUL RECOVERY FUND)