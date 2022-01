PNRR: nel 2022 attesi 42 miliardi se l'Italia rispetterà 102 promesse

Quest'anno l'Italia potrà ricevere fino a 42 miliardi di euro previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 21 relativi alla prima rata, quella che è stata richiesta dal governo italiano a dicembre , e altri 21 se saranno conseguiti i target di metà anno. Il Pnrr prevede infatti 528 condizioni da rispettare per ricevere i fondi europei: si tratta di riforme, chilometri di ferrovia costruiti, assunzioni di personale, pannelli solari installati, e via dicendo.

Tra gli obiettivi più impegnativi della prima metà dell'anno ci sono alcune riforme, come quella del pubblico impiego, la nuova carriera degli insegnanti, una parte della riforma fiscale per ridurre l'evasione. E poi il raggiungimento di target specifici, come l'avvio delle assunzioni nei tribunali (sono previsti 16mila nuovi addetti per sveltire i processi), l'aggiudicazione dei contratti di ricerca sull'idrogeno e degli appalti per portare la banda ultra-larga in tutto il paese.

Per quanto riguarda gli step necessari entro fine 2022, servirà mettere a punto il database centralizzato dei dati più sensibili della pubblica amministrazione (Polo Strategico Nazionale), l'entrata in vigore effettiva delle riforme della giustizia penale e civile di cui sono state approvate l'anno scorso le leggi delega dal Parlamento, l'approvazione in parlamento della legge sulla concorrenza, la riforma della scuola primaria e secondaria, il potenziamento dei centri per l'impiego, l'aggiudicazione degli appalti per la costruzione delle nuove ferrovie ad alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Catania e lo stanziamento di almeno 500 milioni di euro per aumentare la competitività delle aziende turistiche.