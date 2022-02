4/10 ©Ansa

Il ministero della Transizione ecologica ha fatto sapere che il bonus può essere chiesto dal 17 febbraio sull'apposita piattaforma online. Il bonus idrico, spiega il ministero, è "riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico"

Le informazioni sul Bonus idrico