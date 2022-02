Inflazione, la tassa occulta che morde i risparmi

I prezzi corrono e l'inflazione continuerà a rimanere alti ancora per diversi mesi. Ma, in concreto, quali sono gli effetti di quella che è definita una tassa occulta? Le conseguenze più evidenti le stiamo già vedendo quando si fa la spesa, il pieno all’auto e con le bollette.



Nella classifica dei rincari al supermercato tra i primi posti c’è quello che si porta più spesso in tavola: frutta, verdura, pasta, carne. Con aumenti (a gennaio) in certi casi superiori anche al 10 per cento annuo. La benzina, intanto, ha ampiamente sforato quota un euro e ottanta centesimi al litro e sale anche il diesel (sopra 1,7 euro), ma la stangata più robusta riguarda luce e gas: con fatture quasi raddoppiate rispetto a un anno fa.

Il carovita rosicchia gli stipendi

E’ l’energia a trainare l’inflazione, che riduce il potere d’acquisto, cioè con gli stessi soldi possiamo comprare meno cose e i risparmi rischiano di essere rosicchiati: i denari nel conto corrente, per esempio, perdono valore se li lasciamo fermi, e trovare investimenti che tengano il ritmo dell’aumento dei prezzi oggi è una sfida. Ma il carovita tocca anche gli stipendi. I prezzi l’anno scorso hanno viaggiato al triplo della velocità degli aumenti dei salari, il che vuol dire che la busta paga è in realtà più leggera di quello che appare. Un tema, questo, che sta surriscaldando il confronto tra imprese e sindacati sul rinnovo dei contratti.

Rischio mutui più cari

Neanche prestiti e mutui sono al riparo. Se la Banca Centrale Europea deciderà di aumentare il costo del denaro per frenare gli aumenti (oggi i tassi d’interesse sono a zero), diventerà più costoso chiedere un nuovo mutuo per la casa o avere un finanziamento per comprare una lavatrice. Finora questo rischio è stato contenuto, ma tutto dipenderà da quando si fermerà la corsa dei prezzi. Una domanda, al momento, senza una chiara risposta.