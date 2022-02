Gentiloni: "Crescita italiana legata alla buona attuazione del Pnrr"

pre-pandemia forse più velocemente di quanto immaginato tempo fa. Le previsioni di crescita positive sono collegate alla buona attuazione del Pnrr , sul quale il governo italiano è pienamente impegnato. In tutte le nostre previsioni abbiamo considerato l'influenza dei Pnrr nazionali sugli investimenti , come se andasse tutto nella direzione giusta". A dirlo è il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa sulle stime economiche Ue.

"Inflazione e caro bollette da non sottovalutare"

approfondimento

Caro bollette, Draghi: presto ampio intervento. In arrivo 5-7 miliardi

Non va tuttavia sottovalutato "il rischio che viene dall'inflazione, dai prezzi dell'energia, oltre che dalla pandemia" di Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI), specie "in un Paese come l'Italia, che deve sempre tenere sotto controllo il suo debito relativamente alto", ha rimarcato l'ex premier. L'economia italiana, che nel 2021 è cresciuta del 6,5%, "ha terminato l'anno con un'impostazione solida, tornando quasi ai livelli pre-crisi. La domanda interna è posizionata per restare il principale pilastro dell'espansione della produzione, con il Piano per la ripresa e la resilienza che agirà per aumentare gli investimenti", ha detto Gentiloni.