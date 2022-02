1/10 ©Ansa

Dallo scorso 1° febbraio è possibile inviare le domande per il bonus figli disabili, un contributo diretto ai genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità in misura non inferiore al 60 per cento, che arriva alla misura massima di 500 euro mensili netti

GUARDA IL VIDEO: Italia, i mercati scommettono sul successo del PNRR