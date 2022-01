6/10 ©Ansa

In altre parole, per chi ha figli under 21 a carico, con l’Assegno unico sparisce la detrazione in busta paga di 950 euro riconosciuta, in misura via via decrescente, per i redditi fino a 95mila euro (per chi ha figli over 21 a carico non cambia nulla). In entrambi i casi, sia per figli under 21 sia over, rimangono le detrazioni per determinate spese sostenute per loro