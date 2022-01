Decreto su sostegni e bollette, via libera dal Cdm. Ecco le misure

Approvato il provvedimento per nuovi aiuti alle attività in crisi per il Covid e per intervenire sui prezzi delle bollette. La dote dovrebbe essere di circa 1,6 miliardi. Le misure riguarderanno turismo, cultura, sport, tessile e moda, catering, eventi e wedding. Il M5S chiede scostamento di bilancio contro caro bollette. Fondo di 150 mln per indennizzare eventuali danni legati ai vaccini. Nuova stretta contro frodi sui bonus edilizi. Circa 45 mln per mascherine Ffp2 nelle scuole. Cig per diverse attività