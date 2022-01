Cessione del credito 2022: ecco le nuove regole

10/10 ©IPA/Fotogramma

Quando esistono gli estremi per la sospensione della cessione del credito? Quando non c’è coerenza dei dati nelle comunicazioni di cessione del credito, quando si evincono difformità delle informazioni in Anagrafe tributaria o in possesso del Fisco o quando si riscontra uno storico di analoghe cessioni già effettuate da cedenti e cessionari