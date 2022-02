Scioperi di febbraio 2022: calendario, date e orari

2/7 ©Ansa

3 e 18 febbraio - Come si legge sul sito del Ministero dei Trasporti, i sindacati di base - Cub Trasporti, Flai Ts, Adk e Usb Lavoro Privato - hanno annunciato due scioperi di 24 ore dei lavoratori della Sea, la società di gestione degli scali di Linate e Malpensa, per giovedì 3 febbraio e venerdì 18 febbraio, per protestare contro la decisione della società di esternalizzare il comparto dei lavoratori del settore informatico

Sciopero nazionale dei trasporti il 25 febbraio, stop a bus e metro