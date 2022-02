Dichiarazione dei redditi 2022, disponibili online i nuovi modelli

Disponibili sul sito le versioni aggiornate sia per le persone fisiche sia per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale. Tra le novità di quest'anno, oltre al Superbonus al 110% sono presenti il bonus musica e il credito d'imposta per l'acquisto con Iva della prima casa per gli under 36. Il nuovo modello è da presentare in via telematica entro il 30 novembre