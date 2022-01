Saldi al via oggi, ecco il calendario e tutto quello che c'è da sapere

8/14 ©Ansa

Ecco il calendario dei saldi per regione. In Abruzzo si parte mercoledì 5 gennaio e si chiude sabato 5 marzo; in Basilicata da domenica 2 gennaio a mercoledì 2 marzo; in Calabria da mercoledì 5 gennaio a domenica 6 marzo; in Campania da mercoledì 5 gennaio a martedì 1 marzo; in Emilia-Romagna da mercoledì 5 gennaio a sabato 5 marzo; in Friuli-Venezia Giulia da mercoledì 5 gennaio a giovedì 31 marzo; nel Lazio da mercoledì 5 gennaio a martedì 15 febbraio; in Liguria da mercoledì 5 gennaio a venerdì 18 febbraio; in Lombardia da mercoledì 5 gennaio a sabato 5 marzo