Saldi 2022, quando iniziano: il calendario regione per regione

Anche quest’anno, dopo le feste di Natale e Capodanno, si apre il periodo dei saldi invernali. In partenza in tutte le regioni nei primi giorni di gennaio, prima dell’Epifania, gli sconti hanno poi durate diverse a seconda delle diverse Regioni. Ecco il calendario dei saldi regione per regione pubblicato da Federazione Moda Italia e Confcommercio, con l’eccezione della Puglia che non ha ancora stabilito la data di inizio degli sconti.