Ikea ha annunciato che nel 2022 i prezzi aumenteranno del 9%

Ikea aumenterà i suoi prezzi in media del 9% il prossimo anno a causa delle continue interruzioni della fornitura e dei trasporti, ha affermato la società che gestisce la maggior parte dei negozi del gigante svedese del mobile. L'annuncio arriva mentre le carenze alimentate dalla pandemia aumentano l'inflazione (qui il piano del governo italiano per fronteggiare i rincari). "Come molti altri settori, IKEA continua ad affrontare notevoli vincoli di trasporto e materie prime che fanno aumentare i costi, senza interruzioni previste nel prossimo futuro", ha affermato in una nota Ingka Group, la holding che possiede il 90% dei negozi Ikea.