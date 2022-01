3/18 ©Ansa

Gli aumenti per il primo trimestre 2022 decisi dall’Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente fanno segnare un nuovo record rispetto ai rincari già forti degli ultimi trimestri (a luglio +9,9% per l'elettricità e +15,3% per il gas; a ottobre +29,8% per la luce e +14,4% per il gas)

Caro bollette, il piano del governo per fermare i rincari