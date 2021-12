1/12 ©IPA/Fotogramma

L'economia mondiale supererà per la prima volta i 100.000 miliardi di dollari nel 2022, con due anni di anticipo rispetto alle previsioni. A fare i conti è il Centre for Economics and Business Research (Cebr), che stila anche la classifica dei Paesi col Pil più alto

