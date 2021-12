2/10 ©IPA/Fotogramma

Come riferisce il Sole 24 ore, la norma approvata dal Senato limita l’esonero contributivo (contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti a carico del lavoratore) "in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022". Lo sconto è pari a 0,8 punti percentuali a condizione, prosegue la disposizione, "che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima"

