4/10 ©Ansa

Nei giorni scorsi, è stato il deputato del M5s Giuseppe Chiazzese in un post su Facebook a sottolineare l’assenza dei contributi nella manovra: “In legge di bilancio per il 2022 mancano tutte le misure lanciate nel 2019 grazie al M5S dal Governo Conte: non c’è un euro sugli incentivi all’acquisto per le auto a zero o bassissime emissioni; non c’è più il malus sulle auto più inquinanti che serve per finanziare in parte l’ecobonus auto; non c’è più la detrazione con possibile sconto in fattura del 50% per chi installa un punto di ricarica domestico”



Drive Club, le puntate della rubrica su auto, motori e mobilità di Sky TG24