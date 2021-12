Bonus TV-Decoder: cosa sapere e come ottenerlo

8/10 ©IPA/Fotogramma

Il bonus Tv-decoder è stato pensato sia per venire incontro alle persone con un reddito più basso che per diminuire il divario digitale, assicurandosi che gli anziani non restino troppo indietro. Nel momento in cui sarà effettiva la tecnologia Dvbt-2, infatti, non sarà più possibile ricevere programmi con le tv di vecchia generazione, ma solo con apparecchi compatibili con i nuovi standard di trasmissione