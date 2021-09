2/10 ©Ansa

Bonus Rottamazione Tv – Si tratta di un incentivo economico che non necessita di esenzione Isee e che dunque sarà valido per tutti i cittadini che ne faranno richiesta. In particolare, è previsto un contributo equivalente ad uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto del nuovo dispositivo, fino a un importo massimo di 100 euro

