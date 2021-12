Alla luce dello stato di emergenza in vigore fino al 31 marzo 2022, si torna a parlare di un prolungamento del contributo introdotto nel 2020 dal decreto Rilancio per aiutare le famiglie in difficoltà a causa della pandemia. Ma pesano il mancato rinnovo per l’ultimo trimestre di quest’anno e l’assenza di stanziamenti nella Manovra