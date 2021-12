Lo stallo si è sbloccato nella notte in una riunione fra capigruppo, relatori e governo. Subito accantonato il testo della riformuzione del Superbonus al 110%: non sarebbe quella concordata fra governo e maggioranza. Secondo Bini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, via libera tra l’altro all'innalzamento a 10mila euro del bonus mobili, a fondi per la cura dell'autismo e per il contrasto ai disturbi alimentari e allo sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato

La commissione Bilancio del Senato ha iniziato alle due di notte il voto sugli emendamenti alla manovra. Lo stallo si è sbloccato in una riunione fra capigruppo, relatori e governo. Subito accantonato il testo della riformulazione del Superbonus al 110%: non sarebbe quella concordata fra governo e maggioranza. Caterina Bini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, annuncia su Twitter il via libera all'innalzamento a 10mila euro del bonus mobili, a fondi per la cura dell'autismo e per il contrasto ai disturbi alimentari e allo sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato. Dieci milioni a favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente. Per il responsabile economico della Lega Alberto Bagnai, non si chiuderà prima delle 15.