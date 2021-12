C’è tempo fino al 31 dicembre per fare domanda per la detrazione Irpef del 50% sull’acquisto dell’arredamento e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ per una spesa fino a 16mila euro. Dal 2022 la soglia scenderà a 10mila euro, secondo le ultime intese trovate dalla maggioranza